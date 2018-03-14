روسيا: 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل لمركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي في سوريا قوله الأربعاء إن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة الغوطة الشرقية منذ فتح ممر إنساني هناك.



ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال فلاديمير زولوتوخين قوله "منذ بدأ الممر الإنساني في العمل بمنطقة الغوطة الشرقية غادر أكثر من 300 شخص وأغلب هؤلاء الناس غادروا في الأيام القليلة الماضية".