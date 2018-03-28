تركيا تطالب المسلحين الأكراد بمغادرة منبج فورا

قال مجلس الأمن القومي التركي إن على المسلحين #الأكراد الانسحاب على الفور من منطقة #منبج السورية ومناطق تقع شرق الفرات وإلا فلن تتردد #تركيا في القيام بمبادرة.

وأضاف المجلس إنه يتوقع أن تمنع الحكومة العراقية عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، وخاصة في بلدتي سنجار وقنديل.

وتابع المجلس أنه إذا لم يكن هذا ممكنا فإن #تركيا ستمنعها بنفسها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قد أعلن سابقا أن أن بلاده و #الولايات_المتحدة توصلا إلى "تفاهم وليس اتفاقاً" بشأن مدينة #منبج السورية.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن أنقرة سعت للاتفاق مع واشنطن بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وأضاف أن #تركيا أرادت أن يكون التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، حيث تتمركز قوات أميركية، نموذجاً لجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، قد ذكر سابقا أن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم‭‭ ‬‬أرضروم شمال شرقي البلاد، إن تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج.