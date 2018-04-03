قمة روسية تركية إيرانية تبحث دعم سيادة سوريا

تستعد العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء المقبل، لاستضافة القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية ، بشأن مستقبلِ الأوضاع في سوريا، حيث من المتوقع أن يصدرَ من القمة بيانٌ يدعو إلى مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا، ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات التي تطالها.



في سوريا يعمل الأطراف الثلاثة على إقامة "مناطق تهدئة التصعيد" للحد من القتال في سوريا وجلب جوانب الصراع إلى مائدة التفاوض على مستقبل سوريا، على الرغم من دعم كل جهة لأطراف متعارضة في الصراع السوري، إذ تصطف موسكو وإيران مع نظام الأسد، وتدعم تركيا معارضيه منذ بداية الحرب السورية.

وبين الملفات العالقة، مستقبل مدينة تل رفعت، الوجهة التي يرغب الأتراك في سلوكها عقب عفرين بتأييد روسي، وبات الأمر مرتبطاً بطبيعة وجود نظام الأسد في تل رفعت .. تلك الخطوة التي من شأنها أن تعزز الضغط التركي باتجاه منبج وإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها .

وعلى المسار السياسي يتوقع أن تقرالقمة الثلاثية تحريك تشكيل اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي نهاية يناير، إذ أن الدول الثلاث لم تقدم إلى الآن قائمة مرشحيها إلى دي ميستورا الذي خول مؤتمر سوتشي تشكيل اللجنة .