سوريا.. قصف جوي وصاروخي مكثف للنظام على دوما

في حين أعلن النظام السوري الجمعة تقدمه في دوما وسيطرته على معظم المزارع من جهة #مسرابا، وأفاد ناشطون عن امطار النظام للمدينة بأكثر من 300 قذيفة، نفى جيش الإسلام حصول أي تقدم.

هذا ويتواصل القصف الجوي والصاروخي المكثف على مناطق متفرقة من مدينة دوما التي تعد آخر منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام في الغوطة.

وأكد المسؤول السياسي في #جيش_الإسلام محمد علوش أن قوات النظام لم تسيطر على مزارع دوما، مشيراً في حديث مساء الجمعة لقناة الحدث إلى أن قوات النظام شنت عشرات الغارات الجوية ضد أهداف مدنية.

كما قال: "نحن ندافع عن أنفسنا وما زلنا ندعو للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل منطقي عادل يؤدي إلى حقن دماء المدنيين".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار المفاوضات مع قادة "جيش الإسلام" حول انسحاب المقاتلين من مدينة #دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو الجمعة إن " المركز الروسي للمصالحة مستمر في مفاوضاته مع قادة جيش الإسلام التي تسيطر على مدينة دوما حول انسحاب المسلحين وأفراد عائلاتهم من المدينة".

إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ من تصاعد حدة الغارات الجوية التي تستهدف محافظة #إدلب شمال سوريا، و #الغوطة_الشرقية لدمشق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية قلقة على سلامة المدنيين المحاصرين في المنطقة، داعياً جميع الأطراف لحماية العائلات والبنى التحتية.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الجمعة بمقتل أربعين شخصا بينهم خمسة أطفال في دوما، بغارات متعددة شنها طيران #النظام_السوري، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها دوما للقصف الجوي منذ نحو عشرة أيام.

