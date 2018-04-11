اشتباك روسي أميركي بمجلس الأمن..واحباط مشاريع حول سوريا

شهد مجلس الأمن الثلاثاء، اشتباكا روسياً أميركياً حول سوريا عبر احباطات متبادلة لـ 3 مشاريع تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما السورية .

فقد استخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، الثلاثاء، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، فيما لم يتم تمرير مشروع القرار الروسي بسبب تصويت بعض الأعضاء ضده، حيث اعترض 7 أعضاء على مشروع القرار الروسي.

كما صوت المجلس ضد مشروع قرار ثالث تقدّمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية تحقيقاً بشأن الهجوم الكيمياوي المفترض الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق السبت.

ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا 5 دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده 4 دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت.

وتعليقاً على الفيتو الروسي، قالت المندوبة الأميركية نيكي هيلي إنه يوم حزين لاستخدام روسيا "الفيتو" للمرة السادسة بشأن سوريا، مشيرة أن روسيا اختارت أن تحمي شخصية بشعة في سوريا. وأضافت: روسيا تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن سوريا.

وقام مجلس الأمن الدولي بالتصويت على 3 مشاريع قرارات، أحدهم أميركي، حول استخدام #الأسلحة_الكيمياوية في #سوريا. وتوقع دبلوماسيون في وقت سابق أن تستخدم روسيا، حليفة #النظام_السوري، حق النقض "فيتو" ضد مشروع القرار الأميركي.

يذكر أن النص الروسي الذي سقط في التصويت يمنح مجلس الأمن القرار النهائي في اعتماد أو رفض نتائج التحقيقات التي تخلص اليها آلية التحقيق. ورفضت الدول الغربية هذا النص خصوصاً لأنه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها.

ويتطلب إصدار مجلس الأمن قراراً تأييد 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض "الفيتو". ولا يمكن استخدام الـ"فيتو" إلا بعد حصول المسودة على دعم 9 أعضاء على الأقل.

