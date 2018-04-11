روسيا تهدد.. "سنسقط أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا "

في تهديد مباشر للدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي هددت بإمكانية ضرب بعض المواقع في سوريا، قال ألكسندر زاسيبكين سفير

روسيا في لبنان إن أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.



وأضاف في تصريحات بثت مساء الثلاثاء أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير #بوتين ورئيس الأركان الروسي.



وقال زاسيبكين لتلفزيون تابع لـ #حزب_الله : "إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين... سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ".

وتأتي تلك التصريحات في وقت يشهد "احتقان" غير مسبوق بين روسيا والغرب حول سوريا، لا سيما بعد أن ألمح الرئيس الأميركي إلى احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، كما أفادت عدة تقارير إعلامية بتوجه المدمرة الأميركية USS DONALD COOK التي غادرت الاثنين ميناء قبرص باتجاه سوريا، مزودة بـ60 صاروخاً مجنحاً من نوع توماهوك.

