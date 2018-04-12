الأمم المتحدة: يجب أن لا يخرج وضع سوريا عن السيطرة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتجنب خروج الوضع في سوريا عن السيطرة.



وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق بشأن المأزق الراهن وذلك مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري.

وفي تحرك جديد داخل أروقة مجلس الأمن حول سوريا، دعت بوليفيا إلى عقد اجتماع للمجلس اليوم بشأن التهديد بعمل عسكري محتمل، وفق ما افاد دبلوماسيون.



وأوضحت بوليفيا العضوُ غيرُ الدائم في مجلس الامن ان هذا الاجتماع المغلق سيناقش التصعيد الاخير في الخطاب حول سوريا والتهديد باللجوء الى خطوات احادية الجانب بحسب نص الطلب الذي قدمته لرئاسة المجلس..

وذكر دبلوماسيون إن الاجتماع المذكور سيعقد فور انتهاء اجتماع مخصص لمناقشة جهود منع انتشار اسلحة الدمار الشامل.

