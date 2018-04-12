بعد سيطرة قوات الأسد على دوما.. روسيا: الغوطة مستقرة

أعلن الجيش الروسي أن الوضع في الغوطة الشرقية في سوريا أصبح مستقر تماما بالتزامن مع خروج آخر مقاتلي فصائل المعارضة من دوما، مشيرا إلى أن روسيا قد أرسلت خبراء وأطباء الى دوما للتأكد من مدى صحة الادعاءات التي تقول أن المنطقة قد تعرضت لهجوم كيماوي.

فيما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي قوله اليوم الخميس إن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية خارج دمشق.



ونقلت عن الميجر جنرال يوري يفتوشينكو رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا قوله "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".

قالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية اليوم الخميس.



ونقلت عن الوزارة قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة".



كانت وكالات أنباء روسية ذكرت اليوم الخميس أن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على دوما التي كانت آخر معقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية خارج دمشق.