صور بالأقمار الصناعية تظهر آثار الضربة الجوية على سوريا

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية الصادرة عن شركة ديجيتال غلوبال مساء السبت آثار الضربات الجوية الثلاثية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ثلاثة مرافق في سوريا فجر السبت.

وبينت الصور المواقع المستهدفة قبل وبعد قصفها، وهي لمركز البحث والتطوير خارج دمشق ومخبأ للأسلحة الكيماوية وموقع تخزين خارج حمص.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) نشرت السبت فيديو وصوراً للضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا ، رداً على الهجوم الكيمياوي للأسد على #دوما .

وأظهرت الصور والفيديو التي نشرها البنتاغون لحظة إطلاق صاروخ من نوع "توماهوك" من بارجة أميركية.

كما نشرت خريطة للأهداف التي قصفت في سوريا.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت أعلنت السبت أن الضربات على سوريا قد أصابت كل أهدافها بنجاح. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن الضربات التي شنتها واشنطن ولندن وباريس في سوريا استهدفت 3 مواقع سورية محددة من خلال 105 قذائف وصواريخ. وأضافت وايت: "نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، لكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقد ضربنا كل الأهداف بنجاح والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة".

كما اكدت أن المضادات الأرضية السورية كانت غير فعالة إلى حد كبير، متابعة أن قوات النظام السوري فقدت، خلال الضربة، الكثير من المعدات والمواد المرتبطة بالأسلحة الكيميائية.