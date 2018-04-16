جونسون: الحرب السورية ستستمر بشكلها البائس

اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية. وأضاف أن الحرب السورية ستستمر مع الأسف بشكلها البائس والمروع.

وتابع قائلاً للصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "من المهم جداً التشديد على أن الضربات لم تكن محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام، لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة، مضيفا أنه لا يتخيل أن يكون شخص استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه جزءا من هذه العملية.



وكان ماس سئل عما إن كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يمكن أن يكون جزءاً من حل الأزمة في سوريا، فقال "لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون شخص يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه جزءا من هذا الحل".

وأبلغ الصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "سيكون هناك حل يشارك به جميع من لهم نفوذ في المنطقة.

