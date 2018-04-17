"سيدة الجحيم" في سوريا

لا ينفق رئيس النظام السوري الأموال على آلة حربه وحسب بل تذهب ملايين الدولارات على أزياء زوجته كذلك.. سيدة الجحيم كما باتت تعرف عالميا مستمرة وفقا لصحيفة نيويورك بوست بممارسة هواياتها المكلفة جدا .

الصحيفة كشفت قيام زوجة الأسد بإنفاق 7 آلاف دولار أميركي على حذاء واحد فقط، حرصت على شحنه من الخارج أي ما يعادل أربعة ملايين ليرة سورية.

كما أنفقت زوجة الأسد 350 ألف دولار أميركي على شراء قطع أثاث فاخرة لقصرها في دمشق الذي يقدر ما أنفق عليه حتى الآن بنحو مليار دولار.

صدمة تحدث عنها معدو التقرير في وقت تحرص فيه أسماء الأسد على إظهار تعاطفها مع من يقتلون دفاعا عن زوجها.

وفي صورة جمعتها مع أهالي الشهداء من جيش زوجها، رسمت زوجة الأسد للرأي العام العالمي مشهدية قاتمة بعكس ما كانت تطمح إليه سابقا حين سعت لتكون الليدي ديانا العربية، لكن التكلف الزائد وحرصها على الظهور متباهية بمقتنياتها الفارهة كما صمتها على مجازر زوجها جعل منها الزوجة الأكثر شرا في العالم.