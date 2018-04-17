هل تتواجه إيران مع إسرائيل؟

نزع مخالب إيران من سوريا لعدم تكرار الخطأ نفسه المرتكب في لبنان والمتمثل بخلق إيران ترسانة صاروخية ضخمة لحزب الله، بات هدفا إسرائيليا أولا.

فحرب الوكالة باتت من الماضي مؤخرا مفسحة المجال أمام مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل وإسقاط متبادل للطائرات، لكن هذه المرحلة قد تشهد تصعيدا وسط توقعات بتنفيذ فيلق القدس لعمليات خلال أسابيع تشمل طائرات مسيرة هجومية مزودة بالمتفجرات أو قصف صاروخي من قبل قوات تتبع لها.

التوعد الإيراني بالرد على ضربة إسرائيل الأخيرة على مطار تيفور العسكري عززته صور نشرها جيش الاحتلال لاستقدام تعزيزات إلى مراكز الوجود الإيراني في سوريا لا سيما الجوية منها، إلا أن تقديرات ذهبت إلى ربط موعد الرد الإيراني بحسم الرئيس الأميركي موقفه من الاتفاق النووي في مايو المقبل.

هذه التطورات جعلت إسرائيل في حالة تأهب واستعداد على الجبهة الشمالية وخاصة في الجولان المحتل، موضحة أن ردها سيكون بإنهاء التموضع الإيراني في سوريا والتهديد بإسقاط نظام الأسد.

وفي قائمة أهدافها مقاتلو سلاح الجو الإيرانيون، هؤلاء يتوزعون على خمس مطارات سورية تصلها طائرات شحن إيرانية روسية الصنع من نوع اليوشن 76 محملة بالصواريخ، هي مطار تيفور ومطارات حلب و دير الزُّور و دمشق الدولي وكذلك مطار السين جنوب دمشق.

الهدف الثاني منظومة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بما فيها صواريخ فاتح 110 وفجر 5 وصواريخ باليستية من طراز شهاب ومداها أكثر من 1300 كيلومتر ويمكن أن تصل إسرائيل إذا أطلقت من إيران. بالإضافة إلى منظومات رادارية إيرانية.