بهذا المكان.. قضى أبناء بشار الأسد عطلتهم

يعتمد رئيس النظام السوري على #روسيا اعتماداً كاملاً حتى في عطلات أطفاله، فهذه الصور التقطت من مخيم أرتيك الصيفي على ساحل شبه جزيرة #القرم_الروسية وهو أحد أبرز المخيمات الصيفية في البلاد.

واستشف هذا المخيم بحسب برلماني روسي أبناء رئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثة، حافظ وكريم وزينة العام الماضي.

ويبعد مخيم أرتيك عن مدينة يالطا حوالي 12 كيلومترا، وظل لعقود جائزة قيمة للأطفال السوفيت وأطفال الزائرين خلال العقود الماضية.

وبحسب المسؤول الروسي فإن أبناء #بشار_الأسد قضوا عطلتهم في المخيم العام الماضي مع مجموعة من الأطفال السوريين لمدة 3 أسابيع.

وعبر اختيار هذا المنتجع الصيفي عن الصلة الوثيقة التي تربط النظام السوري بموسكو، في الوقت الذي يزداد التدخل العسكري الروسي على الأرض في سوريا لحماية النظام ودعم حملاته على مناطق #المعارضة.