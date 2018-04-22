أنباء عن نقل سفن روسية لصواريخ إس 300 إلى طرطوس

نقلت وسائل اعلام روسية عن مصادر في سوريا بأن سفنا روسية عسكرية أفرغت حمولاتها في ميناء طرطوس.



وأشارت المصادر إلى أن إفراغ الحاويات جرى وسط إجراءات مشددة وتحت غطاء من الدخان الاصطناعي بهدف منع رصد العملية سواء من الأرض أو عبر طائرات مسيرة ولا حتى أقمار اصطناعية ما دفع المصادر إلى استنتاج أن الحمولة قد تكون لمنظومة اس 300 الصاروخية الدفاعية.

ويأتي هذا بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده ستسلم منظومة أس-300 إلى النظام السوري معللا ذلك بأنّ الضربات الأميركية تحلّ روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم هذه المنظومة الدفاعية.

وأضاف لافروف أنّ روسيا التزمت أخلاقيا على مدار 10 سنوات بعدم تسليم هذه المنظومة مراعية براهين غربية بأن تصدير هذه الأسلحة إلى سوريا قد يؤدي إلى نسف الاستقرار في المنطقة لكنّ الضربة الأميركية حررتهم من هكذا التزام على حد قوله.



