دي ميستورا يحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة بسوريا

حَثّ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية.



ودعا روسيا الى المشاركة في إسهامات بناءة من أجل التوصل إلى حل سلمي مشدداً على الحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذا الصراع.

الدعوة الألمانية اعقبت زيارة مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيماوية الى مدينة دوما واخذهم عينات من موقع الهجوم.. من جهتها قالت المنظمة إنها ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة بما يشمل زيارةً أخرى محتملة إلى دوما.

من جهتها، طالبت الخارجية الروسية مفتشي الكيماوي بإجراء تحقيق أكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبتقديم تقرير موضوعي عن الحادثة.

التطورات على الأرض في دوما ترافقت مع زيارة يقوم بها المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى طهران حيث اعلن أن الوقت قد حان كي يبدي النظام السوري مزيدا من التعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أن الأولوية الآن هي لتخفيف التوتر الإقليمي. ومؤكدا أنه إذا لم يُتابع الحل السياسي وبشكل فعال فيمكن للأوضاع أن تخرج عن السيطرة.



