الأمم المتحدة: الأزمة السورية هي الأسوأ

اجتمعت 85 دولة ومنظمة في بروكسل الثلاثاء لدعم سوريا، في حين جددت الأمم المتحدة تجدد وصف الأزمة بالأسوأ.

وأعلن ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يعقوب كيرن، إن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا ستتطلب من 200-300 مليار دولار على الأقل.

وقال كيرن: "إعادة الإعمار يجب أن تكون هائلة، نتكلم عن أنها ستتطلب 200-300 مليار دولار على الأقل"، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء المباني السكنية والمصانع والخطوط الكهربائية والبنية التحتية.

كما اعتبر على أن الأزمة في سوريا، ليست أزمة السوريين فقط، بل مسألة دولية.

