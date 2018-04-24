لافروف يشكك في نية أميركا سحب قواتها من سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لمغادرة #سوريا رغم قول واشنطن إن لديها خططا في هذا الإطار، حسب ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" في بكين أن "مجموعة من الدول أخذت على عاتقها علنا عملية تدمير سوريا"، حسب قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن "واشنطن تعهدت لنا بأن هدفها الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه خلافاً لتصريحات الرئيس دونالد ترمب، حول نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، فإن "الواقع عكس ذلك؛ حيث تعمل الولايات المتحدة بنشاط على الانتشار شرق الفرات، ولا تنوي الخروج من هناك".

وأكد لافروف أن "الولايات المتحدة أنشأت هناك سلطات محلية".

وأشار إلى أن فرنسا تشجع كذلك على هذه الخطوات، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الولايات المتحدة إلى البقاء حتى تطبيع الأوضاع في سوريا.

وعبّر لافروف للصحفيين في بكين عن أمله أن "يصبح الأمر أكثر وضوحاً" إزاء كيفية التعاون لتسوية الملف السوري، بعد اتصالاته مع نظيره الفرنسي.

وفي تعليقه على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الذي أظهر وحدة الوزراء في التنديد بروسيا، قال لافروف إن "منطق الخوف من روسيا" يسيطر عليهم بوضوح.