ألمانيا تصف سلوك الأسد بالهمجي.. وتدعو لمحاسبته

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري.

كما وصف سياسة نظام الأسد بالسلوك الهمجي واللاإنساني معتبرا إياه بمثابة اعتداء على القيم الأساسية للمجتمع الدولي.

وجاء كلام ماس، خلال الكلمة التي ألقاها الثلاثاء، في الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة الجمعية العامة لحفظ السلام.

وحذّر الوزير الألماني من مغبة غض الطرْف عن جرائم النظام، مشددا على أنه لا يمكن أن تمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأساسي دون عقاب.

إلى ذلك، أشار إلى أنه يجب السعيُ إلى الحوار بدلاً من المواجهة العسكرية في سوريا. وأضاف أن "الانتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني والأساسي يجب ألا تمر بدون عقاب، ويجب محاسبة المسؤولين".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنت ضربة صاروخية ضد منشآت في سوريا كرد انتقامي على استخدام النظام السوري لأسلحة كيمياوية في هجوم وقع على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.