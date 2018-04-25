الأمم المتحدة: سوريا أصبحت مصيدة للموت والمدنيين

وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي سوريا بـ "مصيدة للموت". وقال الثلاثاء إن هناك صعوبة في الانسحاب من سوريا وهذا ما يجعل المهجرين السوريين نازحين داخل بلدهم.

وأضاف" إن الواقع القائم هو أن هناك صعوبة في الانسحاب من سوريا وهذا ما يجعل المهجرين من مناطقهم نازحين إلى أجل غير معلوم داخل بلدهم وحتى هذه الاحتمالات أحيانا يتعذر الحصول عليها وقد رأينا ذلك بصورة أكثر دراماتيكية خلال هجوم الغوطة، وبالتالي فإن البلاد أصبحت مصيدة للموت للمدنيين ونحن نتمنى من جميع الدول التي تشتكي من وصول اللاجئين إليها أن تدرك أن هناك مجموعة من البشر التي ما عادت قادرة على تحمل أعباء اللاجئين أكثر وتعاني من أسوء الأزمات في التاريخ الحديث."

كما حذر غراندي أيضا من كارثة جديدة إذا أصبحت منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة الهدف القادم لقوات النظام السوري".

وأضاف "يوجد مجتمع كامل لم يعد قادرا على تحمل لاجئيه، يعاني من أحد أسوأ المحن في التاريخ الحديث"

ويأمل غراندي في جمع 5.6 مليار دولار من المانحين الدوليين لجهود المساعدات الإنسانية الطارئة للاجئين السوريين هذا العام، لكن تلك الأموال ليست لسوريا نفسها وإنما لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين مثل الأردن والعراق ومصر ولبنان.