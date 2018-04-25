ترمب: لن نعود من سوريا قبل ترك أثر قوي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء رغبته في سحب قوات بلاده من سوريا قريباً، لكن ليس قبل إتمام مهمتها.

وأضاف ترمب أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القوات الأميركية لن تعود من سوريا إلا بعد أن تترك أثرا قويا ودائما هناك.

من جانبه، حث الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي على ابقاء القوات الأمريكية في سوريا في الوقت الراهن لمواجهة إيران ولضمان هزيمة داعش ، معلناً أن فرنسا ستزيد من مساهمتها في قتال التنظيم، لافتاً إلى أنه من المستحيل تحديد جدول زمني لإنهاء التدخل الفرنسي في سوريا.

أما في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، فحذر الرئيس الأميركي، #إيران قائلاً إنها ستواجه "مشكلات أكبر" إن استأنفت برنامجها النووي، معتبراً الاتفاق النووي المبرم معها "كارثة".

وقال #ترمب، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالبيت الأبيض، إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول، وما كان ينبغي إبرامه، مؤكدا أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة.



