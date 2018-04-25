موسكو: سنسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريباً

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها الأربعاء إن موسكو تعتزم تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا في المستقبل القريب.

وأضافت الوزارة أنها ستفحص صاروخ "توماهوك" الأميركي الذي حصلت عليه قوات النظام السوري بعد الهجوم الأخير، من أجل تطوير الصواريخ الروسية.

يذكر أن مسؤولين روس بارزين كانوا أشاروا في وقت سابق هذا الشهرإلى أن موسكو قد تعيد النظر في تعهدها قبل عقد من الزمان بعدم تزويد سوريا بصواريخ "إس-300" في ضوء الضربات الجوية على سوريا هذا الشهر.

وتثير تلك المسألة قلق إسرائيل التي كانت عارضت بشدة في تصريحات سابقة تسليم النظام السوري دفاعات جوية متطورة.

على صعيد آخر، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون يوم 28 أبريل نيسان لمناقشة الوضع في سوريا.

