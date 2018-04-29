موسكو: الضربة الغربية أعادت تقدم أستانا وسوتشي للوراء

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن الضربة الغربية في سوريا أعادت التقدم الذي تم تحقيقه في أستانا وسوتشي إلى الوراء.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية فإن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا ونتائجَ اجتماع الدول الضامنة الأخير وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع كافة الشركاء من أجل إيجاد حل عادل للأزمة السورية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان وزراء خارجية الدول الضامنة أعلنوا ، خلال اجتماعهم في موسكو تمسك بلادهم بصيغة لقاءات استانا واعتبروا انها الاطار الوحيد الذي حقق بعض الانجازات علي صعيد تهدئة التوتر وايقاف القتال،واكدوا عزمهم علي مواصلة التعاون في هذا الاطار ومواجهة محاولات بعض الاطراف لاجهاض عمل لقاءات استانا..





