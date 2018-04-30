أنباء متضاربة حول مقتل 18 عسكريا إيرانيا في سوريا

تضاربت الأنباء الإثنين حول مقتل عسكريين إيرانيين في الضربات الصاروخية المجهولة التي استهدفت مواقع للنظام وحلفائه مساء الأحد في ريفي حماة وحلب.

ففي حين أكدت وكالة " ايسنا" الايرانية أن هناك 18 عسكريا إيرانيا من بين 40 قتيلاً و 60 جريحًا سقطوا جراء القصف الصاروخي. نقلت وكالة " تسنيم" عن مصدر مطلع لم تسميه، نفيه استهداف قاعدة عسكرية ايرانية في سوريا ومقتل مستشارين عسكريين ايرانيين.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) في تقريرها أن 18 إيرانياً قد قُتلوا أثناء القصف، وصفهم موقع " رجا نيوز RajaNews" المحافظ، بأنهم من " مستشاري الحرس الثوري".

وأضافت نقلا عن مصادر محلية سورية أن قواعد لجيش النظام السوري والقوات المتحالفة معه تعرضت لعدة هجمات صاروخية في ريفي حماة وحلب، شملت مقر اللواء 47 جنوبي حماة بالإضافة إلى بلدة سلحب، كذلك ضاحية الحموي ومطار النيرب بريف حلب.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن تكون هذه الهجمات الصاروخية قد شنت من قبل الإسرائيليين أو الأمريكيين، رداً على محاولة عبور قوات النظام السوري والإيرانيين والميليشيات الموالية لها نهر الفرات باتجاه شرق دير الزور.

من جهته، نفى قائد ميليشيات " فاطميون" الأفغانية في تصريحات لوكالة " تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تعرض قاعدة هذه الميليشيات بالقرب من مدينة حلب للقصف أو مقتل أحد منهم.

هذا بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن موقعا آخر لميليشيات " فاطميون" بالقرب من نهر البارد، في سهل الغاب، استُهدف بهجوم صاروخي أيضاً.