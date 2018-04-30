شاهد "دواعش" يخرجون من المجارير

بث عناصر النظام السوري مشاهد تظهر ما أسموه فرار عناصر من داعش جراء السيول التي ملأت شوارع دمشق قبل أيام قليلة.

وظهر في الفيديو عناصر من داعش يخرجون من المجارير جنوب دمشق من جراء الأمطار والسيول غير المسبوقة منذ عقود. ليتبين أنهم كانوا يختبئون في المجارير تحت الأرض واضطروا للخروج لإنقاذ أنفسهم من الغرق.

يذكر أن النظام توصل إلى اتفاق الأحد مع فصائل معارضة لاخراج مقاتليها من منطقة في جنوب دمشق قرب موقع يشهد عملية لقوات النظام ضد عناصر تنظيم داعش.

ويأتي اعلان الاتفاق بعد أكثر من أسبوع على الهجوم لإخراج مقاتلي داعش من أحياء في جنوب العاصمة بينها مخيم #اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

