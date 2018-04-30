كفريا الفوعة مقابل اليرموك.. بدء اجلاء المقاتلين

من المتوقع أن يبدأ اليوم الاثنين تنفيذ الاتفاق بين النظام السوري وفصائل معارضة لإخراج مقاتليها من مخيم #اليرموك للاجئين الفلسطينيين مع وصول حافلات إلى مدخل المخيم.

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام النظام أن قواته ضيقت الخناق على مخيم اليرموك الذي يسيطر عليه مقاتلو تنظيم داعش جنوب دمشق ، وذلك بعد أن سيطرت على حي القدم المجاور بشكل كامل.

وكانت وكالة "سانا" التابعة للنظام أفادت بالتوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين الفصائل المسلحة والنظام. وأشارت إلى أن "الاتفاق ينص على خروج المقاتلين من مخيم اليرموك إلى #إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين"

كما ذكرت أن الاتفاق يقضي بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

