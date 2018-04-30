"سوريا الديمقراطية" تعلن استعادة قرى في دير الزور

أعلنت قوات #سوريا_الديموقراطية استعادة عدد من القرى كان سيطر عليها النظام السوري اثر معارك عنيفة الأحد.

إلى ذلك، أفادت مصادر الحدث إن التحالف الدولي استهدف مواقع سيطر عليها نظام الأسد شرق الفرات.

وكانت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا أعلنت في وقت سابق الأحد أنها صدت وبإسناد جوي من التحالف هجمةً للنظام على مناطق في دير الزور وتمكنت من طرد قواته من القرى التي استولت عليها.

يذكر أنه في السابع من فبراير الماضي، هاجم مقاتلون موالون للنظام مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وقوبلوا بهجوم عنيف من قوات أميركية، ما خلّف عشرات القتلى بينهم العديد من المرتزقة الروس.

