في خطوة مفاجئة.. محمد علوش يستقيل من جيش الإسلام

أعلن القيادي السياسي في تنظيم "جيش الإسلام"، محمد علوش، وبشكل مفاجئ استقالته من عضوية الهيئة السياسية، مساء الخميس.

وقال علوش، في بيان نشره على حسابه على تويتر: "لقد تشرفت بخدمتكم منذ تأسيس سرية الإسلام إلى الآن طيلة سنوات عديدة، قمت بالعمل فيها معكم في خدمة الثورة وخدمة أخواني في جيش الإسلام مكلفا بالكثير من المهام".

وتابع: "أعلن استقالتي من الهيئة السياسية في جيش الإسلام، لقناعتي بوجوب فسح المجال أمام الطاقات الجديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي، ولتستلم المهام التي كنت أقوم بها والأمانة التي حملتها على عاتقي خلال الحقبة الماضية".

يذكر أن علوش كان قد انضم إلى صفوف جيش الإسلام منذ بدايته في 2011 ، وكان في حينه يسمى "سرية الإسلام".

وتحولت "سرية الإسلام" في أول يونيو من العام 2012 إلى "لواء الإسلام" ثم إلى "جيش الإسلام" في أيلول/ سبتمبر من العام 2013، وانتشرت الكتائب التابعة له في أنحاء الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بشكل أساسي مع وجود ضعيف في الشمال السوري، إلا أنه فيالآونة الأخيرة انسحب من عدد من المناطق في محيط دمشق، إثر صفقات أبرمت مع النظام برعاية روسية.

