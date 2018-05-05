الدفاع الروسية: قوات النظام تسيطر على ثلثي مخيم اليرموك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام السوري تمكنت من السيطرة على ثلثي منطقة مخيم اليرموك جنوبي دمشق.



فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية مع تنظيم داعش على محاور في القطاع الجنوبي من العاصمة دمشق، مترافقة مع قصف متبادل على محاور القتال في محيط وأطراف حيي التضامن ومخيم اليرموك والحجر الأسود.