سوريا.. بدء اجلاء مقاتلي المعارضة من حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن أول قافلة حافلات تقل مقاتلين معارضين ومدنيين من محافظة #حمص وسط البلاد وصلت إلى بوابات منطقة تسيطر عليها القوات التركية شمالي سوريا.

وأضاف المرصد أن عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين سيغادرون إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة أو القوات التركية في شمال سوريا.

وكانت وكالة (سانا) التابعة للنظام، أعلنت مغادرة 62 حافلة مساء الاثنين، وأن حافلات أخرى ستغادر في وقت لاحق.

وغادرت أول قافلة حافلات تقل مئات من مقاتلي المعارضة مع أسرهم وترافقها قوات من الشرطة العسكرية الروسية مدينة #الرستن في بداية عملية إجلاء تستمر أسبوعا من بلدات وقرى في جيب يقع بين مدينتي حمص وحماة.

وأذعن مقاتلون يمثلون عدة جماعات رئيسية من الجيش السوري الحر لاتفاق فرضته روسيا بعد محادثات مطولة مع القادة الروس في بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي في الثاني من مايو/أيار. وأجبرهم هذا الاتفاق على تسليم الأسلحة الثقيلة وأعطى مقاتلي المعارضة غير المستعدين للتوصل لسلام مع النظام خيار المغادرة بأسلحتهم الخفيفة إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال سوريا.