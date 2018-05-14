أستانا.. الجولة الـ9 تنطلق والوفد الأميركي "غائب"

انطلقت الاثنين الجولة التاسعة من #محادثات_أستانا حول الأزمة السورية بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالحل السياسي.

ويعد هذا الاجتماع اليوم الأول بين ممثلي #المعارضة السورية والنظام منذ مؤتمر سوتشي للحوار الوطني الذي نظمته موسكو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد حضر أيضاً المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وعلى الرغم من أن الخارجية الكازاخية قد أكدت في وقت سابق الأحد مشاركة جميع الأطراف المعنية بالحل السياسي للأزمة السورية في الجولة التاسعة من المحادثات، إلا أنها أعلنت الاثنين عدم مشاركة الوفد الأميركي، في ظل حضور لأول مرة لممثلين عن الجامعة العربية.

وقد أعلن المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية الاثنين عن بدء المفاوضات في أستانا، قائلاً إن محادثات ثنائية وثلاثية بدأت في إطار عملية أستانا بمشاركة وفود من جميع الدول الضامنة".

كما أعلنت الخارجية الكازاخية، أن واشنطن امتنعت عن ارسال وفد بصفة مراقب للمشاركة في جولة استانا الخاصة بسوريا. وقال جايناكوف للصحفيين: "الوفد الأميركي امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من المفاوضات حول سوريا في استانا"، مشيرا الى انه لا يعرف سبب الامتناع.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "أستانا 9" ستبحث توحيد الجهود الرامية إلى الهزيمة النهائية لتنظيم #داعش، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، ومناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين.

ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال الجولة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيداً لعقد الجلسة العامة الثلاثاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.