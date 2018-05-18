فرنسا تجمد أصول أفراد وشركات طوروا "كيمياوي" في سوريا

جمدت #فرنسا، الجمعة، أصول 7 كيانات في سوريا، ولبنان، والصين، لـ6 أشهر بعد تورطها في برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري المفترض، بحسب 3 أحكام قضائية نشرت في الصحيفة الرسمية.

ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق)، و"تكنولاب" (لبنان)، وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، بحسب رويترز.

كما يشمل سوريين اثنين وشخصا ولد عام 1977 في لبنان ولم تحدد جنسيته.

وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 18 أيار/مايو 2018.

وكانت فرنسا جمدت في كانون الثاني/يناير أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات سورية وأيضا فرنسية ولبنانية وصينية يشتبه أنها تدعم برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري.

ومن بين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.