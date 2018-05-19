بعد انفجارات حماة.. أنباء عن 40 جثة وصلت المستشفى

وصلت أكثر من 40 جثة إلى مشفى حماة الوطني، بعد سلسلة الانفجارات التي تعرض لها مطار حماة العسكري، بحسب ما ذكر ناشطون السبت.

وقالت مصادر صحفية إن عدد الجثث المتفحمة التي وصلت إلى المشفى تجاوز 40 جثة، وعدد الجرحى بلغ 70 تتراوح إصاباتهم بين الخطره والمتوسطة، وذلك جراء الانفجارات التي حصلت في المطار. وأضافت نقلًا عن مصادر لم تسمّها أن خسائر كبيرة طالت قوات الأسد إثر التفجيرات التي تعرض لها مطار حماة العسكري دون ان يتم تحديد اسبابها حتى الان.

وكان دوي انفجارات سمع قرب مطار حماة الجمعة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار #حماة العسكري وسمعت في مدينة حماة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت "في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار" قرب مدينة حماة.

وأورد المرصد أنه "لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات"، مشيراً إلى أنها "تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة".

