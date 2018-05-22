دعوات لمقاطعة افتتاح المونديال بسبب سياسة موسكو في سوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء قادة العالم إلى الامتناع عن حضور حفل افتتاح كأس العالم في #روسيا في 14 يونيو/حزيران، ما لم تتعهد موسكو، أبرز حلفاء النظام في #دمشق، بحماية المدنيين في سوريا ووضع "حد للفظاعات".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في بيان الثلاثاء "باستضافتها أحد أكثر الأحداث متابعة في العالم، تغازل روسيا الرأي العام العالمي وتبحث عن الاحترام".

وأضاف "على زعماء العالم أن يظهروا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ما لم يغيّر سياساته ويضع حداً للفظاعات التي ترتكبها قوات النظام السوري والقوات الروسية، فلن يكونوا إلى جانبه في المنصة الرسمية ليلة الافتتاح".

ورأت المنظمة أن #روسيا "تتحمل المسؤولية ليس فقط عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها مباشرة، بل عن تلك التي يرتكبها حليفها" مشيرة إلى أن "العمليات الروسية-السورية المشتركة تسببت بسقوط آلاف الضحايا المدنيين" في سوريا.

ويعد كأس العالم الذي ينظمه "الاتحاد الدولي لكرة القدم" البطولة العالمية الأكبر لكرة القدم، وتحظى مباراياتها بمتابعة المليارات حول العالم مع مشاركة 32 منتخباً فيه.

واعتبر روث أن "صورة القوة العظمى الواثقة والحديثة التي يحاول الكرملين تقديمها من خلال استضافة #كأس_العالم، لا تتوافق مع الجرائم التي ترعاها روسيا في سوريا".

وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يسمح للعلاقات العامة الرياضية بتغطية الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون على أيدي حكومة النظام السوري المدعومة من حليفها الروسي".

وحذرت المنظمة من تداعيات العمليات العسكرية المقبلة لقوات #النظام_السوري، خصوصاً في حال توجهها إلى محافظة إدلب الخارجة عن سيطرتها في شمال غرب البلاد.

وقال روث "على قادة العالم عدم السماح باستخدام حدث رياضي للتغطية على نمط من الفظاعات المُرتكبة في سوريا، والذي بات يهدد مليوني مدني".