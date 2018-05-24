الأسد يزعم قصف مواقع عسكرية في سوريا.. والتحالف ينفي

قال إعلام النظام السوري والإعلام التابع لميليشيات #حزب_الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدف مواقع لجيش النظام في صحراء سوريا، لكن مسؤولين عسكريين أميركيين نفيا أي علم لهما بشن ضربات.

وأكدت وكالة إعلام #النظام_السوري للأنباء عن مصدر عسكري وقوع الضربات.

فيما ذكرت ما تسمى بوحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله، أن الضربات وقعت قرب منشأة تعرف باسم المحطة الثانية (تي2) وتقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم #داعش.

ونفى مسؤول عسكري أميركي أي علم له بالضربات.

وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لرويترز "ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري".

وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طالبا عدم ذكر اسمه "ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير".