ماكرون يقترح تشكيل آلية تنسيق دولية حول سوريا

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، أن بلاده و #روسيا تريدان إنشاء آلية تنسيق بين القوى العالمية بهدف إيجاد حل سياسي في سوريا.



وبحسب ماكرون، فإن فكرة الآلية تقوم على تنسيق الجهود التي تبذلها مجموعة أستانا، التي تتألف من روسيا وتركيا وإيران، مع المجموعة الصغيرة التي شكلتها فرنسا، وتشمل بريطانيا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة والسعودية.



وأشار الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، الخميس في سان بطرسبورغ، إلى أنه اتفق مع بوتين على ضرورة التركيز على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشمل جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون.



من جانبه دعا فلاديمير بوتين إلى ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف وإطلاق عملها، معتبراً إياها من المهام الأولوية.



وقال بوتين إنه أكد على ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية بعيدة الأمد، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.



كما أوضح أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف السورية في إطار عملية أستانا. وبيّن بوتين أنه اتفق مع ماكرون بشأن توحيد جهود البلدين حول سوريا انطلاقاً من ضرورة احترام سيادتها، على حد تعبيره.