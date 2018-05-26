واشنطن وأنقرة تتفقان على خارطة طريق بشأن منبج

أعلنت #الولايات_المتحدة الأميركية و #تركيا، الجمعة، أنهما اتفقتا على "خارطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في #منبج، المدينة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة #الأكراد، والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.



وقالت وزارة الخارجية التركية والسفارة الأميركية في أنقرة في بيان مشترك إن "الطرفين حددا الخطوط العريضة لخارطة طريق لتعاونهما من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج".



وتسيطر على مدينة منبج "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية" وتقول إنها فرع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في حين أن الولايات المتحدة، التي لديها وجود عسكري في منبج، تدعم عسكرياً هؤلاء المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم #داعش، ما يثير غضب المسؤولين الأتراك.



والجمعة وصل وفد أميركي إلى تركيا للتباحث في قضية منبج قبل الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، القيام بها إلى واشنطن في 4 حزيران/يونيو.



وبحسب البيان فإن الوزير التركي ونظيره الأميركي، مايك بومبيو، "سيأخذان في الاعتبار التوصيات" التي انتهى إليها المجتمعون في تركيا الجمعة.



وكان وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، قد اتفق مع نظيره التركي خلال زيارة إلى أنقرة في شباط/فبراير على تشكيل "مجموعات عمل" بين البلدين لحل العديد من المسائل الخلافية بينهما.



وخصصت إحدى هذه المجموعات للملف السوري، وقد اجتمعت للمرة الأولى في واشنطن يومي 8 و9 آذار/مارس.



وبعد أن أطلقت تركيا عملية حدودية تستهدف وحدات حماية الشعب في جيب عفرين بشمال سوريا في كانون الثاني/يناير، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوسيع العملية إلى منبج، ما أثار مخاوف من مواجهة بين القوات التركية والأميركية.



وتسببت العملية العسكرية التركية أيضاً بتوتر بين الحليفين بعد أن حضت الولايات المتحدة تركيا على "ضبط النفس"، وقالت إن ذلك يمكن أن يضر بالحرب ضد "داعش".



والخميس قال أردوغان إن تركيا ستشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا "إلى أن نطهرها من كل الإرهابيين"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردي و"داعش".