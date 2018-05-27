مقترح أميركي بانسحاب النظام وميليشياته من الجنوب السوري

قدم مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد مقترحا حول الجنوب السوري يعتبر استكمالا للاتفاق الثلاثي المبرم بين روسيا وواشنطن والاردن قبل اشهر ولا يمس بأي من بنود اتفاق خفض التصعيد الذي اقر في استانا، ووفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط" فإن أبرز نقاطه خروج الميليشيات السورية والايرانية من الجنوب السوري.



المقترح يشمل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.. بموجبه حصلت المعارضة على 70% من محافظة درعا وعلى المدينة القديمة الواقعة جنوبي درعا فيما يحتفظ النظام بالجزء الأكبر شمالاً حيث الأحياء الحديثة ومقرات مؤسسات الحكومة...



مقترح ساترفيلد تضمن انسحاب جميع الميليشيات السورية وغير السورية أي الايرانية وتحديدا حزب الله إلى عمق خمسة وعشرين كيلومترا من الحدود الاردنية، علما بان الاتفاق الثلاثي نص على انسحاب المقاتلين غير السوريين فقط اضافة إلى نقل مقاتلي المعارضة وعوائلهم المقدر عددهم باثني عشر الفا إلى إدلب شمال سوريا.

وقدم المقترح أيضا عودة قوات الأسد إلى الحدود وعودة مؤسسات الدولة إلى درعا، فضلا عن إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن و تشكيل آلية أميركية روسية للرقابة على تنفيذ هذه البنود.

هذا وتعتبر ابرز نقاط الخلاف في اقتراح ساترفيلد في احتمال تفكيك معسكر التنف الأميركي الذي انتقدته موسكو وسط مطالبات أردنية للجانب الروسي بضمانات بتأمين الحدود وفتح المجال لعودة لاجئين سوريين إلى بلادهم.