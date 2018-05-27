ممثل النظام السوري بالأردن: لا داعي للعمل العسكري في درعا

فيما يبدو أنه تراجع من قبل النظام عن تهديداتِه باجتياحِ محافظةِ درعا، ولو مؤقتا على الأقل قال القائم ُبأعمال سفارةِ نظام الأسد في العاصمة الأردنية عمّان أيمن علوش ، إن هناك إمكانية ً أمام النظام ِ في عدم الحاجة إلى إجراءِ عمليةٍ عسكرية ٍضد المسلحين في الجنوب.



وأضاف علوش، أن الحالة تبلورت بسبب وجود نوع من التفهم للوضع على الأرض داخل سوريا، وكذلك بسبب الموقفِ الأردني الذي ساهم وبشكل فاعل في حلحلة الموقف، معتبرا أن من مصلحة الأردن استقرار الوضع في جنوب سوريا، مذكرا بالاتفاقِ الموقع بين روسيا والأردن والولايات ِالمتحدة الأمريكية، والذي يسمحُ ببقاء فصائل مسلحة في مناطقِ خفض التوتر في جنوب سوريا.