منشورات الأسد تدعو معارضة إدلب إلى الاستسلام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات النظام السوري ألقت منشورات على مناطق ريف #إدلب الشمالي، تدعو فيها سكان إدلب ومقاتليها إلى ترك السلاح والتعاون مع النظام.



وأكد المرصد أن بعض المنشورات خيرّت سكان إدلب بين ترك السلاح والموت.



وأشارت إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاعهم.



وبحسب المصدر فإن هذه المنشورات تأتي بعد أشهر من توقف المعارك العنيفة في ريف المدينة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأحد، مقتل أربعة من جنودها في معارك ضد فصائل معارضة في سوريا وفق ما نقلت وكالة انترفاكس.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع اشتباكات مع من وصفتهم بالإرهابيين، مشيرة إلى وقوع أربعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف جنودها، فيما قتل أكثر من 40 مسلحا، بحسب البيان الروسي.



من جانبه، قال المرصد السوري، الأحد، إن 9 جنود روس و26 جنديا من قوات النظام قتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش في دير الزور قبل أيام.