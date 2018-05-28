موسكو تطالب بتواجد قوات النظام السوري "حصرا" على الحدود

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأحد، أن قوات النظام السوري هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا القريبة من الأردن وإسرائيل.



وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية موزمبيق بموسكو، أن "إنشاء منطقة تخفيف التوتر جنوب غربي سوريا ينص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على الحدود مع إسرائيل".



وتابع "بالتأكيد أن سحب جميع القوات غير السورية يجب أن يجري على أساس ثنائي".



هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله بسحب القوات الأميركية من التنف جنوب شرقي سوريا.



وقال "أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأميركية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأميركيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية".



وتأتي تصريحات لافروف هذه بعد أن حذرت واشنطن نظام الأسد من خرق اتفاق خفض التصعيد والتوجه جنوبا.

