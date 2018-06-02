النظام السوري يطالب واشنطن بسحب قواتها من منطقة التنف

نفى وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، التوصل إلى أي اتفاقات بخصوص الجنوب السوري، مؤكدا أن ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف.



وقال المعلم في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل هي من روجت رواية التواجد العسكري الإيراني في الجنوب السوري، بعد أن فشلت بتشكيل حزام أمني من المجموعات الإرهابية.

كما نفى وزير الخارجية السوري، أي وجود عسكري إيراني في بلاده، يتعدى الدور الاستشاري وذلك بطلب من دمشق.

وأضاف المعلم أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا بدعوة من الحكومة، عكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي، مؤكدا أنه طالما أن هناك حربا ضد الإرهاب، فسوريا كدولة ذات سيادة ستتعاون مع من تشاء.