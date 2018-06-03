طهران: لا وجود لمستشارين عسكريين في الجنوب السوري

نفت #إيران وجود مستشارين عسكريين لها في جنوب #سوريا، وفق ما أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، السبت.

في المقابل، أوضح شمخاني أن المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم للنظام السوري، معرباً عن دعم بلاده بقوة لجهود #روسيا لإخراج من وصفهم بـ"الإرهابيين" من المناطق السورية المتاخمة للأردن.

كما اتهم المسؤول #إسرائيل بلعب دور مباشر في قتل المستشارين الإيرانيين في سوريا.

وفي سياق متصل، قال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن قواته تنتظر بفارغ الصبر زلة من إسرائيل، مشيراً، في تصريحات لوكالة "إيرنا"، إلى أن بلاده لا ترغب بالحرب إلا أنها تنتظر تلقينها درساً لا تنساه لو ارتكبت خطأ ما، وفق تعبيره.

من جانبه، نفى وزير خارجية #النظام السوري، وليد المعلم، التوصل إلى أي اتفاقات بخصوص الجنوب السوري، قائلاً إن ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأميركية من التنف قرب الحدود العراقية الأردنية.

وقال المعلم، في مؤتمر صحافي السبت، إن إسرائيل هي من روجت رواية التواجد العسكري الإيراني في الجنوب السوري، بعد أن فشلت بتشكيل حزام أمني من المجموعات الإرهابية.

كذلك نفى أي وجود عسكري إيراني في بلاده، يتعدى الدور الاستشاري.

وأضاف المعلم أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا بدعوة من النظام، عكس الوجود التركي والأميركي والفرنسي.