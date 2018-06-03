قاعدة حميميم الروسية: تنفيذ اتفاق جنوب سوريا خلال أيام

أعلنت قاعدة حميميم الروسية على صفحتها في فيسبوك أن «الاتفاق المبرم نص بشكل واضح على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للأسد في المنطقة وانتقالها إلى العمق السوري بعيداً من الحدود الجنوبية للبلاد، مضيفة انها نتوقع تنفيذ ذلك خلال أيام معدودة».

من جانبه افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بانسحاب عناصر ايرانية موالية للنظام من تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى بلدة نبل، وأخرى بشأن استكمال فتح طريق غازي عنتاب بين تركيا وسوريا وإنهاء وجود الوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي بعد انسحابها من عفرين وسط وضع اللمسات الاخيرة على خريطة طريق خاصة بمنبج خلال لقاء أميركي تركي غدا الاثنين .

وكانت إيران قد نفت وجود مستشارين عسكريين لها في جنوب سوريا وفق ما اعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

شمخاني اوضح في المقابل ان المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم للنظام السوري، معربا عن دعم بلاده بقوة لجهود روسيا لإخراج من وصفهم بالإرهابيين من المناطقة السورية المتاخمة للأردن.