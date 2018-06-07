من جديد.. العراق يضرب سوريا ويدمر مواقع "داعشية"

أعلن الجيش العراقي، الخميس، أنه وجَّه ضربة جوية لهدف تابع لتنظيم داعش #داخل سوريا الخميس. وأضاف الجيش في بيان أن مقاتلة إف-16 دمرت منطقة يسيطر عليها مقاتلون من التنظيم الإرهابي.

ورغم الهزيمة الفادحة التي مني بها داعش في العراق فإنه لا يزال يشكل تهديداً على حدوده مع سوريا.

ووجهت القوات الجوية العراقية عدة ضربات جوية لأهداف تابعة للتنظيم في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم.

يذكر أن التنظيم ورغم الهزيمة الكبرى التي مني بها في العراق، وفي العديد من أجزاء سوريا، إلا أنه لا يزال يعمل من جيوب على طول الحدود مع سوريا، ولا يزال ينصب كمائن ويشن عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق.

وعاد التنظيم إلى أسلوب حرب العصابات، منذ اضطر للتخلي عن هدفه بإنشاء دولة خلافة على أراض بالعراق وسوريا.