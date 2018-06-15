عون:10 مليارات دولار خسائر لبنان بسبب لاجئي سوريا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن حجم خسائر #لبنان حتى الآن جراء النزوح السوري بلغما يقارب العشرة مليارات دولار 9 مليارات و776 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك خلال لقاء عون سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة شرق #بيروت.

وأضاف عون أن عودة #اللاجئين_السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتطلب وقتا.

وتابع عون أن إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، لما يسببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب 10 مليارات دولار.