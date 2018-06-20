التحالف يقتل مسؤول النفط في داعش ويشل تمويل التنظيم

أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، في سوريا، الثلاثاء، أنه عطل تمويل تنظيم #داعش بقتل الرجل الذي كان يدير شبكته للنفط والغاز وأعضاء آخرين في التنظيم الشهر الماضي.

وقال التحالف في بيان إن "مقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسوريا. القدرة على تمويل المقاتلين وشراء السلاح وصيانة العتاد سوف تتقلص"، مشيراً إلى أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز، أبوخطاب العراقي، وثلاثة أعضاء آخرين بالتنظيم في 26 من أيار/مايو في وادي نهر الفرات الأوسط.

وأضاف أن العراقي "كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية".

وفي سوريا، يستخدم التحالف القوة الجوية وقوات خاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية في معركتها ضد "داعش".

وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية أراضي من التنظيم في شمال وشرق سوريا العام الماضي، بما في ذلك #الرقة، المعقل الرئيسي للمتطرفين في سوريا. كما لا يزال "داعش" يقاتل في بعض المناطق الصحراوية شرق نهر الفرات.