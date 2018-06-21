الجيش الحر يشكل "غرفة عمليات مشتركة" في القنيطرة

شكلت فصائل الجيش الحر في محافظة القنيطرة غرفة عمليات مشتركة، بعد ساعات من اندماج فصائل درعا في غرفة عمليات مركزية

وأفاد بيان مشترك لفصائل القنيطرة، بأن الغرفة سميت بـ"النصر المبين". وأوضح البيان أنها لحفظ المناطق المستعادة من الحملات العسكرية التي تهدف لتهجير أهلها.

ويتزامن تشكيل الغرفة مع الحديث عن نية قوات الأسد بدء عملية عسكرية على ريفي القنيطرة ودرعا الشماليين.

وشهدت المناطق المتاخمة لدرعا والقنيطرة في الأيام الماضية قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا من قبل قوات الأسد، قتل فيها عدد من المدنيين آخرهم في بلدة كفرشمس شمالي درعا.



