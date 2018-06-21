موسكو: الوجود الأجنبي بسوريا عقبة أمام الحل السياسي

أعلنت الخارجية الروسية الأربعاء أن الوجود العسكري الأجنبي في سوريا لا يساعد في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ استمرار الوجود العسكري الأجنبي يعطي فرصة لأعداء النظام بحسب تعبيرها بأن يعتقدوا بامكانية الانتقام لهزيمتهم.

وأضافت: "إن الوجود العسكري الأجنبي غير القانوني على الأراضي السورية يشكل انتهاكا صارخا لسيادتها واستقلالها. وهذا الأمر يعطي الكثير من الأطراف لعب دور على الساحة السورية من خلال أجندات خاصة لكل طرف من الأطراف".

وقالت: "من الواضح أن وجود الأجنبي الداعم للمعارضين للحكومة السورية يعطيهم الدفع لإيجاد فرص أو إعطاءهم أملا للانتقام من الخسائر التي لحقت بهم على الأرض".

