المرصد: نزوح أكثر من 17 ألف شخص من ريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين باستمرار حركة النزوح للمواطنين السوريين من أبناء ريف #درعا الشرقي، نحو مناطق بعيدة عن جبهات القتال ومواقع القصف، حيث رصد المرصد نزوح أكثر من سبعة عشر ألف شخص من قرى وبلدات #اللجاة والكرك الشرقي ومناطق أخرى في القطاع الشرقي من ريف درعا نحو مناطق قريبة من الحدود السورية – الأردنية

وأضاف المرصد أن عمليات القصف على مدينة درعا وريفها مستمرة. وقد تسبب القصف الجوي على بصر الحرير وبلدة الحراك، بخروج اثنين من المستشفيات عن الخدمة نتيجة الأضرار التي لحقت بهما نتيجة القصف الجوي والصاروخي المكثفين، كما خرج مركز للدفاع المدني في بلدة بصر الحرير عن الخدمة جراء استهدافه من قبل الطائرات الحربية.

