درعا تحت النار.. النظام يقصف أحياء المدينة بـ 60 صاروخاً

أفادت شبكة شام الإخبارية بأن قوات النظام قصفت أحياء مدينة #درعا الأحد بنحو 60 صاروخ أرض - أرض من طراز فيل.

وسيطرت قوات النظام الاثنين على أربع قرى، وفق المرصد السوري الذي وثق مقتل 13 عنصراً على الأقل من قوات النظام، و15 مقاتلاً من المعارضة.



كما قتل 5 مدنيين في قصف جوي طال بلدات الحراك والصورة وعلما في الريف الشرقي، وأسفر أيضاً عن خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد، لترتفع حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الهجوم الثلاثاء الماضي إلى 23 شخصا على الأقل.

إلى ذلك، لا يزال #الجنوب_السوري يتحضر للالتحاق بغوطة #دمشق وباقي مناطق خفض التصعيد تدميرا وتسليما للنظام، في ظل التصعيد الأخير من قبل النظام السوري مسنودا بغارات روسية.

وكانت قوات النظام السوري بدأت، الثلاثاء، تكثيف قصفها على محافظة #درعا، وتحديداً ريفها الشرقي.

وتدور المعارك بين قوات النظام وفصائل معارضة على محاور القتال بخط يبلغ 40 كيلومترا، حيث تحاول قوات الأسد التقدم لحصار منطقة #اللجاة لفصلها عن محيطها، عن طريق السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومسيكة، صلتي الوصل بين اللجاة وباقي مناطق الريف الشرقي.